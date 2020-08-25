بالفيديو..العثور على شعارات ورتب عسكرية بمحل خياطة بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو للحظة مداهمة أحد محلات الخياطة في الرياض. نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو للحظة مداهمة أحد محلات الخياطة في الرياض. وعثر رجال الأمن على شعارات ورتب عسكرية داخل محل الخياطة، وذلك خلال مشاركة شرطة الرياض في مهام لجنة مراقبة محلات بيع وخياطة الملابس والمستلزمات العسكرية. وتم مصادرة الشعارات والرتب العسكرية التي عُثر عليها، واتخاذ اللازم.

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