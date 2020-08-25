أسعار النفط ترتفع مع انخفاض الإنتاج الأمريكي

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ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين، بينما تهدد عاصفتان تتجهان نحو خليج المكسيك بإغلاق أكثر من نصف إنتاج النفط في المنصات البحرية، بينما من المتوقع أن تضرب أخطر العاصفتين المنطقة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 78 سنتًا، أو 1.76 بالمائة، لتسجل عند التسوية 45.13 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 28 سنتًا، أو 0.66 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 42.62 دولار للبرميل.

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وأوقفت شركات الطاقة أكثر من مليون برميل يوميًّا من إنتاج النفط الخام بالمنصات البحرية في الخليج الأمريكي بسبب تهديد العاصفتين المداريتين ماركو ولورا.

وجرى إجلاء العاملين في أكثر من 100 منصة للإنتاج.

ووصلت ماركو إلى الساحل اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تتحول لورا إلى إعصار وأن تضرب اليابسة بحلول منتصف الأسبوع.

وقفزت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للبنزين حوالي 7% مع قيام شركات التكرير بوقف العمل في منشآتها كإجراء احترازي.

وسجل برنت مكاسب أكبر من الخام الأمريكي، وسط توقعات بأن دولًا أخرى ربما يكون بمقدورها تعزيز الصادرات أثناء إغلاق المنشآت في الخليج.

