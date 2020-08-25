ستكون بديلة لواتساب.. المملكة تختبر منصة تراسل فوري بأيدٍ سعودية لإطلاقها قريباً

︎ :

.



كشف مدير المركز الوطني لأمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور باسل العمير، عن اختبار المملكة لمنصة متكاملة لتبادل المحادثات والتراسل الفوري بديلة لمنصة واتساب العالمية.

Advertisements

وقال، خلال حديث لقناة العربية، إن المنصة تخضع في الوقت الحالي لعملية تطوير على أيدي باحثين سعوديين 100%، مؤكدًا أنها ستكون مؤمّنة بالكامل ومزوّدة بخوارزميات التشفير، بما يجعلها خالية من أي ثغرات أمنية.

واستعرض العمير تجربة للمنصة في كتابة رسالة واستعراض سجل الأرقام وجهات الاتصال، موضحًا أن المنصة في الوقت الحالي بطور التجربة وسيتم إطلاقها خلال عام.



