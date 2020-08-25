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كشف مدير المركز الوطني لأمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور باسل العمير، عن اختبار المملكة لمنصة متكاملة لتبادل المحادثات والتراسل الفوري بديلة لمنصة واتساب العالمية.
وقال، خلال حديث لقناة العربية، إن المنصة تخضع في الوقت الحالي لعملية تطوير على أيدي باحثين سعوديين 100%، مؤكدًا أنها ستكون مؤمّنة بالكامل ومزوّدة بخوارزميات التشفير، بما يجعلها خالية من أي ثغرات أمنية.
واستعرض العمير تجربة للمنصة في كتابة رسالة واستعراض سجل الأرقام وجهات الاتصال، موضحًا أن المنصة في الوقت الحالي بطور التجربة وسيتم إطلاقها خلال عام.
كانت هذه تفاصيل خبر ستكون بديلة لواتساب.. المملكة تختبر منصة تراسل فوري بأيدٍ سعودية لإطلاقها قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.