سامسونج تتيح العثور على الهواتف الضائعة حتى لو كانت غير متصلة بالانترنت

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حصلت خاصية Find My Mobile من شركة سامسونج على تحديث مهم يتيح للمستخدم العثور على هاتفه الضائع أو المسروق وتتبعه حتى لو كان غير متصلاً بالانترنت سواء عبر الواي فاي أو البيانات.

تعتمد الخاصية الآن على أجهزة سامسونج جالكسي الأخرى المحيطة بجهازك الضائع وتم تفعيل الخاصية عليها لتقوم بمساعدتك بإجراء مسح محيطي وفي حال العثور على جهازك فإنه يتم إرسال تقرير بالموقع الجغرافي الدقيق.

يمكن لأي جهاز من الشركة الكورية المساعدة في عملية البحث، ولايقتصر الأمر على الهواتف الذكية، بل حتى الحواسب اللوحية والساعات الذكية والسماعات اللاسلكية.

هذا يعني لو ضاع هاتفك أو سرق في مكان مزدحم بأجهزة سامسونج المختلفة التي فعلت خاصية Find My Mobile فإنك على الأرجح ستتمكن من الوصول إليه، ما لم يتم إطفاءه نهائياً.

الجدير بالذكر أنه يتم إرسال التحديث رقم 7.1.08.0 من التطبيق والذي يتم هذه الميزة وتحتاج للتفعيل يدوياً.





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