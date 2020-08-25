الهيئة السعودية للمحامين تعلن عن فتح باب التقديم في برنامج الخريجين

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تعلن الهيئة السعودية للمحامين عن فتح باب التقديم للرجال والنساء في (برنامج التدريب العملي) للخريجين والخريجات من الجامعات أو الكليات المتوسطة أو المعاهد المتخصصة في التخصصات والمجالات التالية:

– الحقوق (الشريعة أو القانون)

– إدارة الأعمال

– تخصصات الحاسب الآلي

– السكرتارية التنفيذية

– التصميم والجرافيك

– الترجمة

– المحاسبة

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، بعمر لا يتجاوز (30) الثلاثين عاماً.

– أن لا يقل المعدل التراكمي عن (4/2.75 أو 5/3)

– شهادة تزكية من الجهة التعليمية، وإفادة توضح حاجة المتدرب للتدريب على رأس العمل والمدة.

– إجتياز المقابلة الشخصية.

– الانتظام التام طيلة مدة سريان التدريب.

المميزات:

– يمنح المتقدم فرصة تدريب فعلي، ومزاولة أعمال في بيئة عمل احترافية.

– شهادة تدريب معتمدة، وتوصية للتوظيف في الجهات ذات الصلة.

– مكافأة مالية في نهاية فترة التدريب بحسب الضوابط المقرة لبرنامج التدريب العملي.

– يمنح المتدرب عضوية انتساب للهيئة ممن توافر فيه شروطها لمدة عام (مجاناً)

– يكون لمن أنهى برنامج التدريب العملي أولوية في برامج التوظيف.

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نبذة عن البرنامج:

تطلق الهيئة السعودية للمحامين برنامجاً يستهدف طلاب الجامعات أو الكليات المتوسطة أو المعاهد المتخصصة؛ وذلك للتدريب على الأعمال التي تزاولها الأمانة العامة للهيئة من خلال مهام أعمال مختلفة، ويتيح البرنامج الفرصة للحصول على تدريب حقيقي على الأعمال والمهام ذات الصلة بطبيعة الدراسة الاكاديمية، بحيث يلبي احتياج الجهات التعليمية كمتطلب لتخرجهم من خلال قضاء فترة من التدريب العملي تتراوح ما بين (90) تسعين إلى (120) مائة وعشرين يومًا أو حسبما تقتضيه مدة التدريب في تلك الجهة، يتعرف المتدرب خلالها على الواقع الفعلي للحياة العملية واكتساب المعارف والمهارات الأساسية التي تسهم في تهيئتهم لسوق العمل بعد تخرجهم، والسعي لإكسابهم المهارات المطلوبة في مجالات سوق العمل كالانضباط، والالتزام، والاحترافية، وأخلاقيات وسلوكيات العمل، وحل المشاكل والعمل كفريق واحد.

خطوات التقديم:

– رفع طلب التقديم بموقع الهيئة الالكتروني.

– استكمال الوثائق والنماذج المطلوبة.

– الحضور في موعد المقابلة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الضغط على (قدم الآن) على الرابط: https://bit.ly/32pEevV ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

تفاصيل أكثر:

https://sba.gov.sa/careers/

