دافيتا السعودية تعلن وظائف صحية لحملة الدبلوم بكافة مناطق المملكة

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تعلن شركة دافيتا السعودية (DaVita) عن توفر وظائف صحية للرجال والنساء بمسمى (ممرض مساعد) لحملة الدبلوم في مختلف فروعها بمناطق المملكة (الرياض، بريدة، تبوك، جدة، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الطائف، الاحساء، الخبر، القطيف، صامطة، صبيا، أبها، جازان، المجاردة، محايل عسير) على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص (التمريض) أو ما يعادله.

– ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

– لا يشترط الخبرة.

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نبذة عن الشركة:

دافيتا (Davita) شركة رعاية صحية أمريكية وواحدة من أكبر مقدمي خدمات رعاية الكلى في العالم، بدأت دافيتا بتقديم خدماتها في السعودية سنة 2014م عندما وقعت مناقصة مع وزارة الصحة السعودية لعلاج ما يقرب من 5000 مريض تحت رعاية الوزارة، وتخطط الشركة لإنشاء 80 مركزاً حول المملكة في الثلاث سنوات القادمة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/1/5هـ عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان الرسالة.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

