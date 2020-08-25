جامعة الحدود الشمالية: الدراسة حضوريًا للطلاب المستجدين في جميع المقررات

بمناطق عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلية
قررت جامعة الحدود الشمالية، اليوم الإثنين، أن تكون الدراسة حضوريًا للطلاب المستجدين للعام الدراسي 1441-1442هـ في مقرات الجامعة.
وأوضحت جامعة الحدود الشمالية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الدراسة ستكون حضوريا للطلاب المستجدين في مقرات الجامعة بمناطق عرعر، ورفحاء وطريف، والعويقيلية.
وأكدت جامعة الحدود الشمالية أن الدراسة ستكون حضوريا لجميع المقررات الدراسية مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة من وزارة الصحة.
وأشارت جامعة الحدود الشمالية إلى أنها اتخذت قرارًا أن تكون الدراسة حضورية للطلاب المستجدين لتحقيق أهداف العملية التعليمية، واندماجهم في البيئة الجامعية.
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