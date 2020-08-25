المملكة تختبر منصة مراسلة جديدة خاصة بالسعوديين بدلًا من «واتس آب»

احتلت المركز الأول عربيًا والـ13 عالميًا في الأمن السيبراني..
أكد مدير المركز الوطني لأمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باسل العمير، أن المملكة تختبر منصة مراسلة جديدة خاصة بالسعوديين؛ حيث ستكون بديلة للمنصة العالمية «واتس آب».
وقال العمير إن المنصة تخضع في الوقت الحالي لعملية تطوير على أيدي باحثين سعوديين 100%، مشيرًا إلى أنها ستكون محمية وآمنة بالكامل ومزودة بخوارزميات التشفير، بما يجعلها خالية من أي ثغرات أمنية، في تصريحات للعربية.
واستعرض العمير تجربة للمنصة في كتابة رسالة واستعراض سجل الأرقام وجهات الاتصال.
وأشار العمير إلى أن المركز الوطني، تصدى لأكثر من 250 ألف هجمة سيبرانية على مدار اليوم الإثنين؛ وذلك لحماية أجهزتها المعلوماتية ومحاولة الدخول للأنظمة الحيوية.
وأوضح أن المملكة حققت إنجازًا كبيرًا بحصولها على المركز الأول عربيًا والـ13 عالميًا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني.
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