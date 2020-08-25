شراكة بين جامعة الملك عبدالعزيز و«إليكسور» الأمريكية في مجال تطوير الأدوية

وقّعت جامعة الملك عبدالعزيز مع شركة إليكسور الأمريكية للتصنيع العلاجي اتفاقية شراكة بحثية في مجال تطوير الأدوية، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية، اليوم الإثنين بقاعة مجلس الجامعة.

جاءت هذه الاتفاقية لتطوير دواء علاجي لمرضى فقر الدم المنجلي؛ حيث سيشارك باحثو جامعة الملك عبدالعزيز في تقديم خدمات بحثية للشركة في مجال تطوير تركيبة الدواء ودراسة حركته وأثره على الجسم وذلك بهدف الانتهاء من الدراسات ما قبل السريرية والوصول إلى مرحلة الدراسات السريرية في نهاية عام 2021م.

مثّل الجامعة في توقيع هذه الاتفاقية رئيسها الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، فيما مثّل الجانب الأمريكي الدكتور أندرو فلايشمان المدير التنفيذي للشركة.

Advertisements

يذكر أنّ الاتفاقية تهدف للاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات البحثية التي تمتلكها الجامعة من أجل تعزيز الاقتصاد المعرفي والشراكات مع شركات تطوير ونقل التقنية من أجل الوصول إلى منتجات تعزز من مكانة الجامعة على المستوى البحثي والاقتصادي، ونصت الاتفاقية على آليات وإجراءات التعاون المشترك والدعم والمساندة الفنية لتطوير الخبرات لكلا الطرفين، بالإضافة إلى توطين التقنية وبناء القدرات الذاتية المحلية وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة.

اقرأ أيضًا:

جامعة الملك عبدالعزيز تُطلق مبادرة برنامج التمويل المؤسسي للبحث والتطوير