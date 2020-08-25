الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية..
وقّعت جامعة الملك عبدالعزيز مع شركة إليكسور الأمريكية للتصنيع العلاجي اتفاقية شراكة بحثية في مجال تطوير الأدوية، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية، اليوم الإثنين بقاعة مجلس الجامعة.
جاءت هذه الاتفاقية لتطوير دواء علاجي لمرضى فقر الدم المنجلي؛ حيث سيشارك باحثو جامعة الملك عبدالعزيز في تقديم خدمات بحثية للشركة في مجال تطوير تركيبة الدواء ودراسة حركته وأثره على الجسم وذلك بهدف الانتهاء من الدراسات ما قبل السريرية والوصول إلى مرحلة الدراسات السريرية في نهاية عام 2021م.
مثّل الجامعة في توقيع هذه الاتفاقية رئيسها الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، فيما مثّل الجانب الأمريكي الدكتور أندرو فلايشمان المدير التنفيذي للشركة.
يذكر أنّ الاتفاقية تهدف للاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات البحثية التي تمتلكها الجامعة من أجل تعزيز الاقتصاد المعرفي والشراكات مع شركات تطوير ونقل التقنية من أجل الوصول إلى منتجات تعزز من مكانة الجامعة على المستوى البحثي والاقتصادي، ونصت الاتفاقية على آليات وإجراءات التعاون المشترك والدعم والمساندة الفنية لتطوير الخبرات لكلا الطرفين، بالإضافة إلى توطين التقنية وبناء القدرات الذاتية المحلية وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة.
اقرأ أيضًا:
جامعة الملك عبدالعزيز تُطلق مبادرة برنامج التمويل المؤسسي للبحث والتطوير
كانت هذه تفاصيل خبر شراكة بين جامعة الملك عبدالعزيز و«إليكسور» الأمريكية في مجال تطوير الأدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.