السعودية اليوم / رئيس الحكومة التونسي المكلف يقدم تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيّد



تونس 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

قدّم رئيس الحكومة التونسي المكلف، هشام المشيشي خلال استقباله مساء اليوم من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، تركيبة الحكومة الجديدة التي يُنتظر عرضها على مجلس نواب الشعب للتصويت عليها.

وقال المشيشي في مؤتمر صحفي بعد اللقاء، انه اختار أن تكون تركيبة حكومته الجديدة حكومة كفاءات مستقلة.

وأضاف أن حكومته ستنكب على معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات التونسيين العاجلة.

وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة 28 عضوا، ما بين وزير ووزير دولة.

// انتهى//

02:31ت م

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