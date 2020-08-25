السعودية اليوم / وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول النهائي بحرس الحدود على رتبة ( جندي أمن ودوريات بحري )



الرياض 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة ( جندي أمن ودوريات بحري ).

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة ( أبشر . التوظيف ) على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result .

// انتهى //

02:12ت م

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