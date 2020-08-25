شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول بحرس الحدود على رتبة «جندي ودوريات بحري» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة ( جندي أمن ودوريات بحري ). وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة ( أبشر . التوظيف ).

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