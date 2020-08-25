شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق 5 أعوام.. افتتاح وحدة غسيل الكلى بـ«مركزي القطيف» والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت إدارة مستشفى القطيف المركزي، يوم أمس الأول، وحدة غسيل الكلى الدموي، بعد إعادة التأهيل، وزيادة السعة السريرية بمعدل 100%، وبطاقة استيعابية تصل لـ 96 جلسة غسيل باليوم، بعد أن كانت المحطة الرئيسية مغلقة لما يقارب الخمس سنوات، وذلك بحضور ورعاية الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. عبدالعزيز الغامدي.

بشرة خير

وقال المواطن أيمن المسحر إن افتتاح مركز الكلى أمر إيجابي للغاية، وبشرة خير لمرضى الفشل الكلوي، ويسهم في تخفيف العناء عن المرضى، ونحن قرأنا من قبل أن عدد مراجعي المستشفى من مرضى الفشل الكلوي، يبلغ حوالي 200 مراجع، وهذا العدد كبير، وبالتالي فهذا المركز سيخفف العبء عنهم، ويسهم في رعايتهم بشكل أفضل، وسيقلص الوقت عليهم أثناء المراجعة.

أثر بالغ

وأكد المواطن عبدالرزاق المشعل سعادته بافتتاح مركز الكلى، بعد أن كان في السابق يتواجد 7 أجهزة فقط لغسيل الكلى، واليوم بعد الافتتاح ارتفع العدد إلى 16 جهازًا، أي أن الزيادة بنسبة 120%، الأمر الذي تطلب زيادة الطاقم التمريضي أيضًا مقابل ذلك؛ ليكون الأمر ذا أثر بالغ.

عمل متواصل

من ناحيته، أوضح مدير مستشفى القطيف المركزي د. رياض الموسى، أنه بعد شهور من العمل المتواصل، ورغم ظروف جائحة «كورونا»، تم افتتاح وحدة غسيل الكلى الدموي، وذلك إصرارًا لتلبية الحاجة الماسة لخدمة المستفيدين، والفئة الغالية من المرضى، مشيرًا إلى مواصلة العمل، وإعادة تأهيل الوحدة، بعد تعطل العمل بوحدة معالجة المياه المركزية لغسيل الكلى لما يقارب الخمسة أعوام.

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إعادة تخطيط

وأشار إلى أن ذلك جاء بإعادة تخطيط الوحدة ومضاعفة مساحتها بنسبة 100%، فأصبحت المساحة تقدر اليوم بحوالي 300 متر مربع، وهي بكامل التجهيزات الخاصة بوحدة غسيل الكلى، التي تشمل الأسرّة والغرف والخدمات المرافقة، وغرف خاصة للعزل للمرضى، الذين يحتاجون عزلا لعمليات الغسيل إلى الغرف الخاصة بالأطباء، وغرف الدعم المتواجدة في محطات غسيل الكلى الحديثة.

تحلية وإمداد

ولفت د. الموسى إلى أن محطة التحلية والإمداد الجديدة، التي تم تركيبها هي الأحدث من نوعها، فهي تقوم بإمداد الأجهزة، والتعقيم بالشكل الحراري، وليس بالمواد الكيميائية كما كان بالسابق، وهذه الطريقة تعتبر من أفضل الطرق بالأجهزة.

دعم مستمر

وتابع أن عدد أجهزة الغسيل الكلوي بلغ اليوم 16 جهازًا، وطاقة استيعابية قصوى تصل إلى 96 جلسة يومية، مضيفًا: «الشكر لكل فرق العمل بالخصوص إدارة المشاريع والصيانة في القطيف المركزي، والأقسام الفنية والطبية والتمريضية، بالإضافة إلى إدارة التجمع الصحي بدعمها المستمر، وتوفير وحدة معالجة مياه حديثة، ولا ننسى المشاركة المجتمعية الفاعلة في توفير بعض الأجهزة والاحتياجات للوحدة».