شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة والان نبدء بالتفاصيل
الالتزام بالاحترازات
وأوضحت الجوازات، أن ذلك يأتي إنفاذا للتوجيهات الكريمة القاضية بذلك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة. وبينت أنه يتعين على المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة للمرافقين معهم «من غير السعوديين» للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم للمنفذ، من خلال الدخول على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية ثم خدماتي - الخدمات العامة - الرسائل والطلبات - الجوازات ـ طلب قدوم المرافقين - اختيار أحد منافذ القدوم «الخفجي، أو الرقعي، أو البطحاء، أو جسر الملك فهد»، وذلك في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه ستتم إضافة بقية المنافذ البرية في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.
شهادة فحص
وأكدت الجوازات، ضرورة إحضار شهادة فحص «PCR - لغير السعوديين» بنتيجة سلبية من فيروس كورونا المستجد ولا يكون قد مضى عليها أكثر من «48» ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.