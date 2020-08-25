شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة والان نبدء بالتفاصيل

تأكيدا لما انفردت به ”الخليج 365” حول عودة فتح منافذ المنطقة الشرقية تدريجيا، أعلنت المديرية العامة للجوازات أمس، عن السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين «أزواجهن، وزوجاتهم، وأبناؤهم، وبناتهم» والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة.

الالتزام بالاحترازات

وأوضحت الجوازات، أن ذلك يأتي إنفاذا للتوجيهات الكريمة القاضية بذلك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة. وبينت أنه يتعين على المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة للمرافقين معهم «من غير السعوديين» للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم للمنفذ، من خلال الدخول على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية ثم خدماتي - الخدمات العامة - الرسائل والطلبات - الجوازات ـ طلب قدوم المرافقين - اختيار أحد منافذ القدوم «الخفجي، أو الرقعي، أو البطحاء، أو جسر الملك فهد»، وذلك في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه ستتم إضافة بقية المنافذ البرية في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

شهادة فحص

وأكدت الجوازات، ضرورة إحضار شهادة فحص «PCR - لغير السعوديين» بنتيجة سلبية من فيروس كورونا المستجد ولا يكون قد مضى عليها أكثر من «48» ساعة.