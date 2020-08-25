شكرا لقرائتكم خبر عن تعظيم «القوة الشرائية الحكومية» للمحتوى المحلي والان نبدء بالتفاصيل

رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف خالص شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وأوضح أن الهيئة ستواصل العمل على كل ما من شأنه الإسهام في تطوير المحتوى المحلي، وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الحكومية للمنتجات ذات المحتوى المحلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعظيم «القوة الشرائية الحكومية» للمحتوى المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.