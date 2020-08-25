شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 57 مدرسة بنات بجائزة البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فوز 57 مدرسة للبنات بجائزة مسابقة البيئة المدرسية السنوية في نسختها الرابعة للعام 1440/‏1441هـ التي نظمتها إدارة الإشراف التربوي للبنات على مستوى مدارس منطقة الرياض تحت شعار «معا نحو بيئة آمنة ومحفزة» بعد حصولها على درجة 100 % وفق معايير الجائزة.

وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض للبنات فتح العرفج أن المسابقة تأتي بهدف الارتقاء بجودة البيئة المدرسية وتحسينها بما يتناسب مع الاحتياجات العصرية وذلك لتأثيرها الإيجابي على مستوى تعليم الطالبات وتطوير قدراتهن لخدمة المجتمع.

وبينت مديرة الإشراف التربوي نجلاء النفيعي أن المسابقة إحدى مبادرات إدارة الإشراف التربوي والمنطلقة من القيم والمبادئ الداعية للنظافة والمحافظة على الصحة، والاهتمام بالبيئة، وجاءت لدعم وتعزيز المدارس في تفعيل المرافق المدرسية والتجهيزات المدرسية بما يدعم عمليتي التعليم والتعلم.