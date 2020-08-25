شكرا لقرائتكم خبر عن 85 برنامج دراسات عليا بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

أنهت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد إجراءات القبول في برامجها لهذا العام 1442هـ.

وجرى قبول 707 من الطلاب والطالبات في البرامج الأكاديمية، وقبول 1000 طالب وطالبة في البرامج المدفوعة، بزيادة 12 % عن العام الماضي.

وأكد عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع، حرص العمادة في خطتها المستقبلية على التعاون مع الأقسام العلمية من أجل استحداث عدد من البرامج البينية المشتركة بين الكليات والأقسام العلمية، وكذلك التوسع في القبول عن طريق إتاحة الفرصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لأعداد المقبولين، إضافة إلى إعادة النظر في شروط القبول في البرامج، مشيراً إلى أن عدد البرامج التي تم القبول فيها هذا العام بلغت 85 برنامجًا تنوعت بين برامج الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراة، وشملت 19 برنامجًا تم القبول فيها لأول مرة، إضافة إلى إتاحة القبول للطالبات في برنامج ماجستير الأنظمة (أكاديمي).

وأضاف إن الجامعة أقرّت عددًا من البرامج، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومتطلبات سوق العمل، ومن أبرز تلك البرامج الدبلوم العالي في الإرشاد الأسري، والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والأمن السيبراني، إضافة إلى برامج الماجستير في السياسات التربوية واضطراب التوحد واللغة العربية والإعلام، واتصال الأزمات، والإعلام السياحي، وكذلك الطاقة المتجددة والبيئة.