شكرا لقرائتكم خبر عن التوسعة الثالثة.. 1.7 مليون مصل و107 آلاف طائف في الساعة والان نبدء بالتفاصيل

استعرض الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة مكونات التوسعة السعودية الثالثة، التي تهدف إلى زيادة الطاقه الاستيعابية للمسجد الحرام إلى مليون و700 ألف مصل و107 آلاف طائف في الساعة، كذلك تسهيل حركة المرور عن طريق استكمال الطريق الدائري الأول. واطلع سموه خلال اجتماع في مقر الإمارة بجدة، لمناقشة آخر مستجدات أعمال التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة على الأعمال المنجزة والجاري تنفيذها في توسعة الحرم المكي الشريف وتشمل مبنى التوسعة، الجسور الشمالية، الساحات الشمالية، كبري العمرة، مبنى الخدمات، مجمع الخدمات المركزية، أنفاق المشاة، نفق الخدمات، واستكمال توسعة المطاف ومشروع الطريق الدائري الأول، كما اطلع سموه على ما تم إنجازه في التوسعة ومنها تلبيس جميع الأقواس المتبقية بصحن المطاف والأنظمة المعلقة في الأسقف، كما تمت مناقشة طرق تسريع وتيرة الأعمال مع ضرورة التقيد بإجراءات السلامة ومعايير الجودة.

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