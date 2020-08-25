شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع المقررات على مدارس جازان والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان توزيع المقررات الدراسية على الطلاب والطالبات، وحددت المدارس مواعيد صرف الكتب، برسائل نصية لهواتف أولياء الأمور؛ وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم ولتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن بأعداد محددة، من خلال مبادرة «استلم كتبك بشكل آمن».

وأكد مدير التعليم بالمنطقة د. إبراهيم أبوهادي أهمية بذل الجهود من قبل الهيئة الإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم في تنظيم حضور الطلاب والطالبات وأولياء الأمور للمدارس لاستلام المقررات وتعقيم المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ المبادرات التي تسهم في وصول الكتب لجميع الطلاب والطالبات بشكل آمن.