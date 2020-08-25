شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع المقررات على مدارس جازان والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير التعليم بالمنطقة د. إبراهيم أبوهادي أهمية بذل الجهود من قبل الهيئة الإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم في تنظيم حضور الطلاب والطالبات وأولياء الأمور للمدارس لاستلام المقررات وتعقيم المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ المبادرات التي تسهم في وصول الكتب لجميع الطلاب والطالبات بشكل آمن.
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع المقررات على مدارس جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.