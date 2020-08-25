شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»لم يرد على الاستفسارات والان نبدء بالتفاصيل

وبدورها، تواصلت ”الخليج 365”، مع فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، بحكم اختصاصه الخدمي في الطرق الزراعية، للتعليق والإفادة، السبت الماضي ولم يتم الرد حتى مثول الصحيفة للطبع.

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