شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمانة»: خطط مجدولة لرفع كفاءة الطرق والان نبدء بالتفاصيل

ذكر المتحدث الرسمي لأمانة محافظة الأحساء خالد بووشل، أن الأمانة تعمل وفق خطط مستمرة في تأهيل الطرق الرئيسية والطرق الداخلية بالأحياء، وفق جدولة مشاريع خدمية، كما تعمل حاليا على رفع كفاءة الطرق وتجويدها وفق معايير تحسين المشهد الحضري إضافة إلى تأهيل عدد من الشوارع عبر مبادرة أنسنة المدن.

وأوضح أن من تلك المشاريع رفع كفاءة الطريق الدائري، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق عين النجم، وطريق الأمير فيصل بن فهد، وغيرها الكثير في مدن وبلدات الأحساء. وفيما يخص وجود حفر أو مطبات في عدد من الطرق، ذكر أن الأمانة تعمل باستمرار لمعالجة ما يردها من بلاغات أو من جولات المراقبين.