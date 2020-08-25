شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمانة»: خطط مجدولة لرفع كفاءة الطرق والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن من تلك المشاريع رفع كفاءة الطريق الدائري، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق عين النجم، وطريق الأمير فيصل بن فهد، وغيرها الكثير في مدن وبلدات الأحساء. وفيما يخص وجود حفر أو مطبات في عدد من الطرق، ذكر أن الأمانة تعمل باستمرار لمعالجة ما يردها من بلاغات أو من جولات المراقبين.
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