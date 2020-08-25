شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط «آمنة» للتعليم بجامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د. حسن إسحاق أن الجامعة أقرت عدة ضوابط لسير العملية التعليمية خلال الفصل الأول تتضمن تدريس الجانب النظري من المقررات العلمية «عن بعد» في فصول افتراضية من خلال النظام الإلكتروني «البلاك بورد»، إضافة إلى قيام الكليات الصحية والعلمية والكليات الأخرى بتحديد آلية لتدريس المقررات التي لها جانب عملي أو سريري، بحيث تتم حضوريا أو بأسلوب التعليم المدمج، بما يضمن تحقق الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم الجامعي.
وأضاف الدكتور إسحاق أن الكليات ستضع خطة للتدريب الميداني بالتنسيق مع الجهات التدريبية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية أو من خلال التعليم عن بعد، إلى جانب استعداد الكليات بخطط بديلة للعودة إلى التدريس عن بعد، تحسبا لأي ظرف طارئ أو تغير إلى النطاق الأحمر، مضيفا أنه سيتم تحوير الجدول بما يتوافق مع هذه الحيثيات، وإمكانية توزيع جداول الشعب الدراسية وحضور الطلاب على ثلاث فترات خلال اليوم الدراسي عند الضرورة، كما أقرت الجامعة في ظل هذه الإجراءات اعتماد سير العملية التعليمية وفق لائحة الدراسة والاختبارات وقواعدها التنفيذية في جامعة جازان، وتوزيع الدرجات وفق ما هو مقر في خطة المقرر الدراسي.
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