شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب طلاب جامعة بيشة بالمراكز الصحية والان نبدء بالتفاصيل
يشار إلى أن الجامعة ومديرية الشؤون الصحية تعملان على إعداد مذكرة تفاهم بين الجهتين بهدف تعزيز التعاون والشراكة في مجال الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والبحثية بين الجهتين وفقا لمبادئ التكافؤ والتكامل وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى القيام بدور فعال في تطوير ونقل المعرفة والخبرات والمهارات من خلال تحسين وتطوير الخدمات الصحية.
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