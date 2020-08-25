شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب طلاب جامعة بيشة بالمراكز الصحية والان نبدء بالتفاصيل

وقعت جامعة بيشة أمس، مذكرة تفاهم مع مدير الشؤون الصحية بالمحافظة، بهدف تمكين الطلاب والطالبات من التعليم والتدريب والاستفادة من مرافق المديرية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها ومن القاعات والفصول الدراسية والمعامل والمختبرات التشخيصية والمكتبة الطبية وجميع الوسائل التدريبية المتاحة بمرافق المديرية حسب طاقتها الاستيعابية وبما لا يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمستفيدين.

يشار إلى أن الجامعة ومديرية الشؤون الصحية تعملان على إعداد مذكرة تفاهم بين الجهتين بهدف تعزيز التعاون والشراكة في مجال الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والبحثية بين الجهتين وفقا لمبادئ التكافؤ والتكامل وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى القيام بدور فعال في تطوير ونقل المعرفة والخبرات والمهارات من خلال تحسين وتطوير الخدمات الصحية.