شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس المنطقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، عبر الشبكة الافتراضية، جلسة مجلس المنطقة الشرقية الثالثة عشرة من دور الانعقاد السابع.

ويستعرض المجلس الموضوعات التي تمت دراستها من قبل اللجان التابعة للمجلس، والتوصيات التي خرجت بها لمناقشتها واتخاذ اللازم حيالها.