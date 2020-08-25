شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس المنطقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، عبر الشبكة الافتراضية، جلسة مجلس المنطقة الشرقية الثالثة عشرة من دور الانعقاد السابع.
ويستعرض المجلس الموضوعات التي تمت دراستها من قبل اللجان التابعة للمجلس، والتوصيات التي خرجت بها لمناقشتها واتخاذ اللازم حيالها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس المنطقة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.