شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حالات كورونا «النشطة» إلى 22 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس، 1175 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 308.654 حالة، من بينها 22.075 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1635 حالة حرجة، إضافة إلى تسجيل 2745 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 282.888 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 44 % إناثا، و56% ذكورا، فيما بلغ عدد الوفيات 3691 حالة، بإضافة 42 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء 58.535 فحصا مخبريا جديدا، ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 4.733.485 فحصا مخبريا دقيقا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض «كورونا»،، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.