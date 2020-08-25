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عيادة «متنقلة» لمكافحة التدخين بجدة

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استأنفت إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بالصحة العامة بجدة برنامج مكافحة التدخين، وذلك باستقبال المراجعين وتقديم خدماتها بالعيادة المتنقلة في مركز البحر الأحمر، لمدة عام، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تجهيز العيادة بتصميمها الجديد.

وتقدم العيادة العلاج والمشورة الصحية والتوعوية مجانًا لمراجعي العيادة يوميًا خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة ٥:٣٠ - ١٠:٣٠ مساء مع الوضع بعين الاعتبار اتخاذ الاحتياطات والاحترازات اللازمة لمنع انتقال العدوى في ظل جائحة .

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