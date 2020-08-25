شكرا لقرائتكم خبر عن عيادة «متنقلة» لمكافحة التدخين بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وتقدم العيادة العلاج والمشورة الصحية والتوعوية مجانًا لمراجعي العيادة يوميًا خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة ٥:٣٠ - ١٠:٣٠ مساء مع الوضع بعين الاعتبار اتخاذ الاحتياطات والاحترازات اللازمة لمنع انتقال العدوى في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
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