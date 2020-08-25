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السفارة الهندية تتابع ضمان حقوق العمالة بالجبيل

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بحث وفد من السفارة الهندية، بقيادة مستشار رعاية الجالية دي بي بهاتي، سبل التعاون في كل ما يتعلق بشؤون الجالية بمحافظة الجبيل؛ لمعرفة حقوقهم.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن التطورات الإيجابية التي حرصت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لضمان حقوق الوافدين بالمملكة من جميع الجنسيات.

وجرى الحديث حول دور الوزارة في إنهاء دعاوى العاملين من خلال لجان الحكم في قضايا العمالة المنزلية، ومن في حكمهم، أو من خلال إدارة التسوية الودية في المكتب، عن طريق معالجة الدعاوى الواردة، وإنهاء الخلافات وديًا بين أطراف العلاقة التعاقدية، وكذلك ضمان حقوق العاملين عبر نظام حماية الأجور والذي ساهم في التزام أصحاب المنشأة بدفع رواتب العاملين فيها.

وشكر وفد السفارة الجهود التي تبدلها الوزارة، والتي من شأنها تحسين بيئة العمل، والتي تعكس رؤية وتوجهات الحكومة الرشيدة -أيدها الله-، وجهودها في التطوير.

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