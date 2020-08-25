شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية عقد إزالة «المركبات التالفة» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أرست أمانة محافظة الأحساء، العقد الجديد لمشروع «رفع المركبات التالفة والخربة والهياكل المعدنية»، بمدن وبلدات الحاضرة، والمشروع في المراحل الإجرائية النهائية، للبدء في تشغيله.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة الأحساء خالد بووشل، أنه وتماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030، والسعي إلى أتمتة الإجراءات، وتنظيم الأعمال، وتعزيز دور التقنية في التطوير، وتحقيق تطلعات التحول الرقمي لكافة الخدمات البلدية عبر منظومة إلكترونية متكاملة، أعادت الأمانة، وبالشراكة التكاملية مع إدارة مرور الأحساء، هندسة الإجراءات والأعمال الإدارية في خدمة رفع المركبات التالفة والمهملة، وإدراجها ضمن منظومة الأمانة الإلكترونية، وتطبيقاتها الذكية، بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمة، ومستوى الإنتاجية.

وأبان وكيل الأمانة للخدمات م. ناجي المري، أن الخطوات متواصلة لإتمام الربط الإلكتروني مع إدارة المرور، ومباشرة الأعمال التقنية والميدانية لهذه الخدمة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للنظافة د. قاسم الهزوم، إن مشروع رفع «المركبات التالفة والمهملة»، يأتي امتدادا لخطط الأمانة ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، وإزالة ما تسببه تلك المركبات من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام في برنامج تنفذه لجنة مشكلة من القطاعات المختصة بذلك وفق آليات مرحلية وإجرائية متعلقة بهذا الشأن.