شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 54 ألف م3 نفايات وأنقاض بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

رفعت بلدية محافظة القطيف، نحو 53878 م3 من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر، كالأخشاب، والأثاث، ومخلفات البناء، وما شابهها، مما يترك في الساحات أو الطرق في الأحياء، وذلك خلال شهر ذي الحجة الماضي.

وتكثف البلدية أعمال النظافة والرش والتطهير، ونقل الأنقاض والنفايات، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية في الوقاية من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وتنفذ جولاتها اليومية في الأحياء السكنية لرفع النفايات والأنقاض، ويتم رفعها ونقلها إلى المردم الصحي.

وقال رئيس بلدية المحافظة م.محمد الحسيني: إن البلدية والبلديات التابعة لها، تبذل كل جهودها وإمكانياتها، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية، مؤكدًا أن البلدية رفعت خلال شهر شوال المنصرم، كميات كبيرة من الأنقاض والنفايات الصلبة، بلغت 53878 م3، تشمل النفايات ذات الحجم الكبير من مخلفات الأشجار والأثاث والأنقاض ومخلفات البناء والحفريات وغيرها، بالإضافة إلى 29658 طنًا من النفايات المنزلية، وكسح وتنظيف 454 ساحة، وغسل وتطهير 9118 برميلًا، و4307 حاوية، كما تم صيانة 445 حاوية.

وأوضح أن أعمال النظافة في المحافظة تشمل النظافة العامة تفريغ حاويات النفايات والتقاط وتجميع النفايات والكنس اليدوي، ونظافة الأسواق بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأشجار، ونظافة الحدائق العامة والمنتزهات والواجهات البحرية، وعمليات نظافة مغاسل الموتى والمقابر بالإضافة لنظافة وصيانة دورات المياه العامة، وغسيل حاويات النفايات ونظافة الشواطئ، ومسح وتسوية الساحات في المناطق المختلفة.