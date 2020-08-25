شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير 375 موقعا بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بلدية وسط الدمام، عن أعمال النظافة والإصحاح البيئي للعام الهجري 1441هـ، والتي شملت إزالة الأنقاض ورفع البسطات المخالفة. وأوضح رئيس البلدية م. عبدالله الشمري، أن البلدية كثفت أعمال الإصحاح البيئي، بهدف رفع المستوى الصحي والحضاري وتحسين المشهد الحضري. وقال مدير إدارة الخدمات فايز الفيفي، إنه تم رفع أكثر من 9600 م3 من الأنقاض، وإزالة 23 لوحة مخالفة، وإعادة طلاء 1008 حاويات، وتطهير 375 موقعا ومتنزها.

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