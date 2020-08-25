طريقة تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية عبر نظام نور وتطبيق توكلنا

دشنت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي للتعليم عن بُعد، لتكون منصة دراسية شاملة يمكن من خلالها التواصل التام بين الطلاب والمعلمين، كما أن “مدرستي” يتيح للطلاب القيام بالأشطة التزامنية وغير الزامنية وذلك باستخدام أدوات التعليم الألكتروني، التي أصبحت ضرورة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم من تفشي وباء كورونا المستجد.

منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بُعد

سبل عدة وفرتها وزارة التعليم للاعتماد على التعليم عن بُعد في الفترة المقبلة فبجانب منصة مدرستي تم سابقاً إنشاء منظومة التعليم الموحدة المكونة من موقع عين التعليمي، وشبكة ترددات لقنوات عين دروس التعليمية وكذلك قناة على اليوتيوب لشرح المناهج للطلاب من قبل معلمين ذوي خبرة وتميز.

وقالت الوزارة بأن منصة مدرستي سوف تكون نموذج محاكي للواقع التعليمي في المدارس السعودية، حيث سيبدأ يوم الطالب بأداء النشيد الوطني والتمارين الرياضية، وينتقل بعد ذلك للجدول الدراسي والدخول للفصل مع المعلم، وسوف يبدأ دخول الطلاب للمنصة للمرحلة الأبتدائية اعتباراً من الساعة 3 مساءً، أما مرحلة المتوسط والثانوي في السابعة صباحاً.

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رابط منصة مدرستي السعودية 1442

وتشمل منصة مدرستي التعليمية السعودية على عدة أدوات تعليمية منها الواقع المعزز التي تم فيها توفير تجارب علمية تعزز فهم واستيعاب الطلاب للمفاهيم، وكذلك اختبارات عين التي توفر للطلاب أداء اختبارات إلكترونية قصيرة وسريعة لتأكيد الفهم وتثبيت المعلومات، وألعب وتعلم التي توفر بعض الألغاز لتسليه الطلاب، وكذلك عين 3D، وتحتوي المنصة كذلك على الكتب والمقررات الدراسية.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

ويمكن التسجيل في منصة مدرستي من خلال طريقتين أما عن طريق حساب نظام نور ولي الأمر أو عن طريق تطبيق توكلنا:

حمل تطبيق توكلنا.

ادخل بحساب ولي أمرك بتطبيق توكلنا.

الصفحة الرئيسية وبعدها أيقونة مدرستي ستشاهد بياناتك اضغط ارسال.

ستصلك رسالة SMS على جوال ولي أمرك.

ادخل إلى منصة مدرستي وسجل دخول عبر “Microsoft Office” بنفس الإسم والرقم السري المرسل SMS.

تحديث رقم الجوال في نظام نور

وجهت وزارة التعليم الطلاب والمعلمين والمشرفين إلى ضرورة تحديث رقم الجوال في نظام نور حتى يتسنى لهم تسجيل الدخول على منصة مدرستي، وهذه هي خطوات تحديث رقم الجوال: