، مصر تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و18 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "مجاهد": إجمالي الإصابات بلغ 97478 بينهم 66817 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاثنين، عن تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 18 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له، الاثنين، أن 890 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 66817 حالة.

وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 97478 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5280 حالة وفاة.

