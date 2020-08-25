، BENTAYGA  الجديدة تصل إلى معارض BENTLEY في السعودية قريبًا ،

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عبدالملك سرور – الخليج 365: أعلنت "بنتلي السعودية" وصول أحدث وأقوى طراز أنتجته شركة بنتلي للسيارات على الإطلاق إلى السعودية؛ إذ وفرت الشركة سيارة بنتلي "بنتايجا" الجديد كليًّا 2021، والمخصصة للعرض فقط لإتاحة الفرصة لعملائها لإلقاء نظرة عن كثب على هذا الطراز قبل وصوله إلى السوق السعودية، وبدء التسليم في نوفمبر 2020.
وقد تم تجهيز طراز BENTLEY BENTAYGA الجديد بمحرك من 8 أسطوانات بسعة 4.0 لترات، يولد قوة 542 حصانًا، مع شاحن توربيني مزدوج، ويصل إلى أقصى عزم دوران 770 نيوتن/ متر. وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ ساعة خلال 4.5 ثانية، وتحقق سرعة قصوى تبلغ 290 كم/ ساعة.
وعلى الرغم من القوة الجبارة للمحرك إلا أنه يعتبر اقتصاديًّا في استهلاك الوقود؛ إذ يستهلك فقط 13.3 لتر/ 100 كم مع معدل منخفض لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
كما تم تجهيز السيارة بمجموعة كاملة وحديثة من الأنظمة المساعدة على القيادة، إضافة إلى الكثير من أنظمة السلامة والأمان.
فمن الداخل تتميز السيارة بتصميم حديث عملي، يلبي حاجة المستخدم للفخامة، مع تناغم في الألوان والإكسسوارات التي تزين المقاعد والتجهيزات الداخلية، مع كسوة كاملة للمقاعد من الجلد الطبيعي الفاخر. وهي مزودة بنظام ترفيهي معلوماتي مع شاشة لمس عالية الدقة قياس 10.9 بوصة، تمتد على كامل عرض الواجهة الوسطية. ويمكن تجهيز المقصورة بعدد خمسة أو أربعة مقاعد لتوفير راحة كاملة للركاب.
أما من الخارج فتتفرد هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بحضور طاغٍ، لا تخطئه عين في أي مكان تتألق فيه؛ لما تزخر به من سمات مميزة، بدءًا من الشبكة الأمامية بتصميمها الحديث، ومصابيح الإضاءة الجديدة، والواجهة العمودية البارزة حتى التصميم الجريء الجديد للمصد السفلي بفتحات تهوية أكبر حجمًا، وأسطح منحوتة بعمق مع جناح عريض للباب الخلفي.
وبهذه المناسبة تحدّث وائل الأسطة، مدير التسويق لعلامة بنتلي في السعودية، قائلاً: "نفخر اليوم بإطلاق هذا الطراز الجديد من بنتلي؛ إذ تعتبر BENTAYGA أحد أقوى الطُّرز التي أنتجها مصنع شركة BENTLEY. إن قيامنا بتوفير هذا الطراز المميز الرائع يعكس حرصنا الدائم على تقديم الأفضل والأحدث لعملائنا، وذلك بما يناسب رغبتهم في التفرد والخصوصية. هذا الطراز سيكون متوافرًا خلال شهر نوفمبر المقبل، كما سيتم تسليم العملاء الذين حجزوا هذا الطراز سابقًا خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر من العام الحالي".
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 01:56 AM
بمحرك 8 أسطوانات وسعة 4.0 لترات يولّد قوة 542 حصانًا.. وشاحن توربيني مزدوجBENTAYGA الجديدة تصل إلى معارض BENTLEY في السعودية قريبًا
عبدالملك سرور – الخليج 365: أعلنت "بنتلي السعودية" وصول أحدث وأقوى طراز أنتجته شركة بنتلي للسيارات على الإطلاق إلى السعودية؛ إذ وفرت الشركة سيارة بنتلي "بنتايجا" الجديد كليًّا 2021، والمخصصة للعرض فقط لإتاحة الفرصة لعملائها لإلقاء نظرة عن كثب على هذا الطراز قبل وصوله إلى السوق السعودية، وبدء التسليم في نوفمبر 2020.
وقد تم تجهيز طراز BENTLEY BENTAYGA الجديد بمحرك من 8 أسطوانات بسعة 4.0 لترات، يولد قوة 542 حصانًا، مع شاحن توربيني مزدوج، ويصل إلى أقصى عزم دوران 770 نيوتن/ متر. وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ ساعة خلال 4.5 ثانية، وتحقق سرعة قصوى تبلغ 290 كم/ ساعة.
وعلى الرغم من القوة الجبارة للمحرك إلا أنه يعتبر اقتصاديًّا في استهلاك الوقود؛ إذ يستهلك فقط 13.3 لتر/ 100 كم مع معدل منخفض لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
كما تم تجهيز السيارة بمجموعة كاملة وحديثة من الأنظمة المساعدة على القيادة، إضافة إلى الكثير من أنظمة السلامة والأمان.
فمن الداخل تتميز السيارة بتصميم حديث عملي، يلبي حاجة المستخدم للفخامة، مع تناغم في الألوان والإكسسوارات التي تزين المقاعد والتجهيزات الداخلية، مع كسوة كاملة للمقاعد من الجلد الطبيعي الفاخر. وهي مزودة بنظام ترفيهي معلوماتي مع شاشة لمس عالية الدقة قياس 10.9 بوصة، تمتد على كامل عرض الواجهة الوسطية. ويمكن تجهيز المقصورة بعدد خمسة أو أربعة مقاعد لتوفير راحة كاملة للركاب.
أما من الخارج فتتفرد هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بحضور طاغٍ، لا تخطئه عين في أي مكان تتألق فيه؛ لما تزخر به من سمات مميزة، بدءًا من الشبكة الأمامية بتصميمها الحديث، ومصابيح الإضاءة الجديدة، والواجهة العمودية البارزة حتى التصميم الجريء الجديد للمصد السفلي بفتحات تهوية أكبر حجمًا، وأسطح منحوتة بعمق مع جناح عريض للباب الخلفي.
وبهذه المناسبة تحدّث وائل الأسطة، مدير التسويق لعلامة بنتلي في السعودية، قائلاً: "نفخر اليوم بإطلاق هذا الطراز الجديد من بنتلي؛ إذ تعتبر BENTAYGA أحد أقوى الطُّرز التي أنتجها مصنع شركة BENTLEY. إن قيامنا بتوفير هذا الطراز المميز الرائع يعكس حرصنا الدائم على تقديم الأفضل والأحدث لعملائنا، وذلك بما يناسب رغبتهم في التفرد والخصوصية. هذا الطراز سيكون متوافرًا خلال شهر نوفمبر المقبل، كما سيتم تسليم العملاء الذين حجزوا هذا الطراز سابقًا خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر من العام الحالي".
، BENTAYGA الجديدة تصل إلى معارض BENTLEY في السعودية قريبًا ،
المصدر : الخليج 365
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