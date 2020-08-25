شكرا لمتابعة خبر عن رسالة هامة من جامعة الحدود الشمالية للطلبة المستجدين بشأن الحضور والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - رافع فريح (صدى):قالت جامعة الحدود الشمالية إنه تقرر أن تكون الدراسة حضوريًا لجميع الطلبة المستجدين بمقرات الجامعة في : "عرعر ورفحاء، طريف، العويقلية".
وأوضحت أن الحضور سيكون لجميع المقررات الدراسية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.
وكانت وزارة التعليم تركت أمر حضور الطلاب إلى الجامعات أو تطبيق الدراسة عن بُعد للجامعات وفقًا لرؤيتهم.
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