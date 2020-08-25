أخبار السعودية في 24 ساعة.. تفاصيل جديدة حول العودة عبر المنافذ البرية.. والجمارك: 4 خطوات لاسترداد الرسوم

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020م، ومنها: الجوازات تعلن تفاصيل جديدة حول العودة عبر المنافذ البرية، والجمارك السعودية توضح 4 خطوات لاسترداد الرسوم الجمركية، وسعوديات يشاركن في بطولة الدرجات الهوائية لأول مرة.

بالفيديو.. متحدث الجوازات يعلن تفاصيل جديدة حول العودة عبر المنافذ البرية

قال المتحدث الرسمي للجوازات السعودية، النقيب ناصر العتيبي، إن فتح المنافذ البرية لاستقبال المواطنين والمواطنات وأفراد أسرهم من غير السعوديين من الدول المجاورة مباشرة، يمثل المرحلة الأولى من جهود إعادة المواطنين إلى المملكة.

أول تعليق من السديري بعد الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لوزير التعليم

رفع نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور محمد بن أحمد السديري، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه، كما قّدّم شكره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ثقته وجهوده في تطوير القطاع الجامعي.

«سكني» يقدم أكثر من 258 ألف خدمة إلكترونية لتسهيل تملك المواطنين

سجّل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تقديم أكثر من 258 ألف خدمة إلكترونية متنوعة للمواطنين خلال الأسبوع الماضي من شهر أغسطس الجاري عبر منصاته الرقمية المتنوعة، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتسهيل تملك الأسر السعودية واستمرارًا في تقديم الخدمات عن بُعد بإجراءات سهلة وميسرة توفر الجهد والوقت على مستفيدي «سكني».

حسم 16706 طلبات إلغاء بلاغ و «12433 خروجًا نهائيًا» بالرياض

نجحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض (قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل) في إنهاء 16706 طلبات تقدّم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية، و980 طلب نقل خدمة عمل دون الرجوع لصاحب العمل و263 طلب تصريح عمل لأطباء ومهندسين و12433 طلب خروج نهائي، خلال عام 1441هـ.

«المرور»: 500 ريال غرامة مالية لترك الأطفال بمفردهم في السيارة

حذر «المرور السعودي» من خطورة ترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» إن ذلك يعد مخالفة مرورية وردت في جدول المخالفات ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية من 300 ريال إلى 500 ريال.

الصحة توجِّه 4 نصائح عند ارتفاع حرارة المصاب بكورونا

وجهت وزارة الصحة، 4 نصائح ضرورية، في حالة ارتفاع درجة الحرارة عند المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

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الجمارك السعودية: 4 خطوات لاسترداد الرسوم الجمركية

أكدت الجمارك السعودية اليوم الإثنين، أنه يمكن للمستورد التقدم بطلب استرداد الرسوم الجمركية في حال استيفائه الشروط المحددة، وذلك عبر منصة فسح.

بالصور.. حريق في محطة محروقات بالأسياح.. وإصابة شخصين

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الأسياح، اليوم الإثنين، حادث وميض لحظي جراء أعمال صيانة لخزانات وقود تابعة لمحطة محروقات تقع بعين ابن فهيد، وقد نتج عن الحادث إصابتان بحروق بسيطة ومتوسطة، تم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الأسياح العام ومستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.

الزكاة والدخل: 3خطوات لرفع الإقرار الضريبي لـ«القيمة المضافة»

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات رفع الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، ونشر الحساب الرسمي لهيئة الزكاة والدخل عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خطوات رفع الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة.

لأول مرة بالمملكة.. سعوديات يشاركن في بطولة الدرجات الهوائية

توجت المتسابقة أحلام ناصر الزيد بطلة المملكة للدراجات الهوائية للإناث، التي أقيمت في مدينة أبها بمنطقة عسير، لمسافة 13 كلم بمشاركة 10 متسابقات من أنحاء المملكة، بإشراف الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، كأول بطولة من هذا النوع تشارك فيها المرأة السعودية بشكل رسمي.

«شركة المياه»: 10 مستندات مطلوبة لتوصيل المياه والصرف الصحي

أوضحت شركة المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يجب إرفاق نحو 10 مستندات عند التقديم لطلب توصيلة مياه جديدة أو صرف صحي.

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