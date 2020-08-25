«تعليم عسير» ترد شكاوى حركة النقل: «تمت وفقًا لنظام الوزارة»

أصدرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير بيانًا مساء اليوم بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول شكوى عدد من المعلمين والمعلمات من نتيجة حركة النقل الداخلي لهم.

أكدت إدارة التعليم على لسان متحدثها الرسمي محمد بن مانع آل يحيى أن إجراءات حركة النقل الداخلي تمت وفقًا لنظام الوزارة وتعميم تبليغ حركة النقل الخارجي الوزاري.

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وأوضحت الإدارة أن الحركة استندت على الآليات المتبعة نظامًا والمتضمنة نقل معلمي المدارس المغلقة والمضمومة وفق الاحتياج والموازنة داخل القطاع، وذلك بترتيب جميع شرائحه، وفي حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائيًا وفق إعداد النظام، ويتم التعامل مع المعلم الزائد داخل القطاع بالنقل داخله خلال العام الدراسي حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية.

كما تضمنت الآلية الوزارية نقل المعلمين الزائدين في المرحلة الابتدائية بعد تطبيق برنامج الطفولة المبكرة وإتاحة الفرصة لهم بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع مع مراعاة مرحلة المؤهل في توجيههم للمدارس، وفي حال عدم تسجيلهم للرغبات يتم توجيههم حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية.

ونوهت الإدارة إلى أنها أتاحت إمكانية الاعتراض على نتيجة الحركة لمدة أربعة أيام من تاريخ صدورها، فضلًا عن إمكانية الرفع بالاعتراضات من خلال القنوات الرسمية لخدمة المستفيدين.