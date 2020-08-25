بعد رسالة فتاة من فئة الصم.. «حقوق الإنسان»: ندعم تمكين «ذوي الإعاقة»

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد أن الهيئة تعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في مختلف الفعاليات من ندوات ودورات بعد أن كان عدم توفير المعينات السمعية والبصرية ومترجمي لغة الإشارة يحرمهم من ذلك.

وقال عبر حسابه بموقع «تويتر»: «عدم توفير المعينات السمعية والبصرية ومترجمي لغة الإشارة في الندوات والدورات ومختلف الفعاليات، يحرم بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة فيها والاستفادة منها بالتساوي مع الآخرين، وسنعمل في الهيئة على معالجة ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وكانت الفتاة هدى أبو أحمد من ذوي الاحتياجات الخاصة نشرت مقطع فيديو تتحدث فيه عن معاناتها باستخدام لغة الإشارة، وهو ما لاقى تفاعلًا بين المغردين، الذين طالبوا بضرورة توافر مترجم يجيد لغة الإشارة للتواصل مع الصم.