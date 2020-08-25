الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: رياح وأتربة وغبار على 7 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الثلاثاء؛ لافتة إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد»، أن تمتد الحالة الجوية إلى الباحة في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم ، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف أما البحر فسيكون متوسط الموج.