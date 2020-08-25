مدارس أهلية تسقط الرسوم وأخرى تخفضها 70 %

بادرت إحدى المدارس العالمية في الرياض إلى إسقاط رسوم الفصل الدراسي الأول كاملة، كما سمحت بعض المدارس الأهلية بدراسة طلاب الروضة والصف الأول الابتدائي بشكل مجاني، فيما خفضت مدارس أخرى رسومها إلى نسبة وصلت في بعضها إلى 70 % لرسوم الفصل الدراسي الأول لهذا العام الذي سيبدأ فيه الطلاب والطالبات الدراسة «عن بعد» يوم الأحد المقبل.

وأشاد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي بمبادرة ملاك المدارس الأهلية والعالمية بمختلف أفرعها وأقسامها ومراحلها الدراسية، والبالغة 1029 مدرسة، وذلك بعد تخفيضها الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات؛ استشعاراً منهم للمسؤولية الوطنية، وتقديراً لظروف جائحة كورونا.

سحب الملفات

أجبر عدد كبير من أولياء أمور الطلاب والطالبات الذين سحبوا ملفات أبنائهم من المدارس الأهلية وتحويلهم للمدارس الحكومية إلى تسابق تلك المدارس على تقديم التخفيضات في الرسوم رغم أن بعضها تشترط دفع رسوم العام أو الفصل الدراسي الأول كاملاً للحصول على التخفيض.

ورغم أن غالبية المدارس قدمت خصومات جيدة منها 70 % و60 % و50 %، إلا أن هناك مدارس لم تقدم تخفيضا حتى الآن فيما مدارس أخرى وعددها قليل جداً اكتفت بتخفيض 5 % و10 % وغالبيتها مدارس عالمية تقدم تعليماً خاصاً باللغات الأجنبية وتستهدف جاليات وجنسيات متعددة.

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مطالبات

أبدى أولياء أمور طلاب وطالبات ارتياحهم للمدارس التي خفضت رسومها بنسب كبيرة، مطالبين الجهات المعنية بفرض رقابة على المدارس الأهلية التي لم تتجاوب ولم تخفض رسومها، وأن يكون تحديد الرسوم عن طريق جهة رقابية محايدة، كما طالب آخرون بمقاطعة المدارس التي تستغل حاجة الناس وعدم توفر مدارس حكومية قريبة منهم وتقوم برفع رسومها، مشيرين إلى أنه -ربما- لولا قيام بعض أمور الطلاب والطالبات بسحب ملفات أبنائهم وتحويلهم للحكومي لن تبادر بعض المدارس بتخفيض رسومها.

فيما قال معلمون ومعلمات إن بعض المدارس قامت بهذه التخفيضات على حساب معلميها الذين تعرضوا للفصل أو تخفيض الرواتب خلال الفترة الماضية التي أعقبت جائحة كورونا، مطالبين بتشديد الرقابة على المدارس التي استغلت الجائحة بالضغط على موظفيها وفقدانهم وظائفهم.