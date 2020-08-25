السعودية اليوم / مصر تسجل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 18 حالة وفاة



القاهرة 05 محرم 1442هـ الموافق 24 أغسطس 2020 واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 890 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 66817 حالة.

وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 97478 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5280 حالة وفاة.

// انتهى //

01:11ت م

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القاهرة 05 محرم 1442هـ الموافق 24 أغسطس 2020 واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 18 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 890 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 66817 حالة.وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 97478 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5280 حالة وفاة.// انتهى //01:11ت م0248

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