السعودية اليوم / مالي تسجل ستة إصابات جديدة بفيروس كورونا



باماكو 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

سجلت مالي خلال الأربع والعشرين الماضية، ست إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في مالي في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 2708 إصابة مؤكدة فيما بلغ عدد الوفيات 125 وفاة.

// انتهى//

01:06ت م

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باماكو 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسسجلت مالي خلال الأربع والعشرين الماضية، ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة في مالي في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 2708 إصابة مؤكدة فيما بلغ عدد الوفيات 125 وفاة.// انتهى//01:06ت م0247

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