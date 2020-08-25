السعودية اليوم / تونس تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 5 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 75 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس ارتفع منذ فتح الحدود في يونيو الماضي إلى 1692 إصابة دون الإشارة الى تسجيل وفيات جديدة.

يذكر أن العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس بلغ منذ ظهور المرض في تونس 2893 حالة.

// انتهى //

00:41ت م

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تونس 5 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 66 إصابة محلية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس ارتفع منذ فتح الحدود في يونيو الماضي إلى 1692 إصابة دون الإشارة الى تسجيل وفيات جديدة.يذكر أن العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس بلغ منذ ظهور المرض في تونس 2893 حالة.// انتهى //00:41ت م0241

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