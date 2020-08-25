السعودية اليوم / فرنسا تسجل 1955 إصابة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة



باريس 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

سجلت فرنسا اليوم 1955 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية تسجيل 15 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30528 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

// انتهى //

22:58ت م

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باريس 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسسجلت فرنسا اليوم 1955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 244854 إصابة.وأعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية تسجيل 15 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30528 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.// انتهى //22:58ت م0235

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