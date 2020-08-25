شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ترك الأطفال في المركبة بمفردهم مخالفة مرورية والان نبدء بالتفاصيل

حذرت الإدارة العامة للمرور من ترك الأطفال دون العاشرة في المركبة دون مرافقة راشد. وقالت عبر "تويتر": "ترك الأطفال دون العاشرة في المركبة دون مرافقة راشد يعد مخالفة مرورية"، وأضافت: "‏أطفالك مسؤوليتك، لا تتركهم دون مرافق".

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