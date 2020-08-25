قناصة الميليشيات الحوثية تقتل وتصيب 366 طفلًا في تعز اليمنية

2020-08-25

متابعات الخليج 365 - واس

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) ، أن فريقه الميداني وثق مقتل وإصابة (366) طفلاً بمحافظة تعز اليمنية تتراوح أعمارهم بين (17-1) عام, برصاص قناصة يتبعون ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً خلال الفترة من مارس 2015م وحتى أغسطس 2020م.

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وأوضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في تقرير لهُ عن (قنص الأطفال) في محافظة تعز نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أمس الاثنين، أن رصاص قناصة مليشيا الحوثي حصدت أرواح (130) طفلاً (88) ذكور و(42) إناث وإصابة (236) آخرين (170) ذكور و(66) إناث وذلك في (16) مديرية بالمحافظة.. مشيراً الى ان مديرية القاهرة وسط مدينة تعز احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الأطفال الذين سقطوا ضحايا رصاص قناصة ميليشيا الحوثي وذلك بواقع (22) قتيلا و(53) جريحا من الأطفال تليها مديرية المظفر غرب المدينة بعدد (29) قتيلا و(45) جريحا، ثم مديرية صالة شرق المدينة وذلك بـمعدل (26) قتيلا و(43) جريحاً جميعهم أطفال دون سن الـ 18 عاماً.

واعتبر التقرير سلاح القناصة رابع أكثر الأسلحة فتكاً بأرواح المدنيين بما فيهم النساء والأطفال وذلك بعد “الصواريخ” و”المدفعية” و”الألغام الأرضية” بكل أنواعها.

وطالب تحالف رصد، بسرعة فتح تحقيق عاجل في واقعة استهداف طفلة الماء بتعز “رويدا” من قبل أحد قناصة ميليشيا الحوثي وكل الوقائع المماثلة سابقا ولاحقا وإحالة ملفاتها إلى القضاء تمهيدا لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

ودعا المنظمات المحلية والدولية إلى تكثيف الجهود الرامية لرصد وتوثيق وقائع استهداف أطفال تعز من قبل قناصة ميليشيا الحوثي وكشفها للرأي العام المحلي والدولي والذي من شأنه تشكيل مزيد من الضغوطات على ميليشيا الحوثي للتوقف عن كل الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين بالدرجة الرئيسية وفي مقدمتهم الأطفال.

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