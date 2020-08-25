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ترامب: سأخسر الانتخابات في حالة واحدة
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين: إن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه قد يخسر الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، في حالة واحدة.
وأضاف ترامب في كلمة له أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا الشمالية، أن هذه الحالة “هي التزوير”.
وتابع: “إنهم (الديمقراطيون) يحاولون سرقة الانتخابات، بالطريقة التي يعرفها الجميع، وهي التزوير. هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها”.
وسمى الحزب الجمهوري رسميًّا أمس الاثنين الرئيس دونالد ترامب مرشحًا لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر.
ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوبًا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الرئيس مرشحًا لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين.
وبحسب مشروع “بوليتيفاكت. كوم” لتدقيق الحقائق، الذي يديره معهد “بوينتر” للصحافة، فإن التزوير في الانتخابات الأمريكية أمر مستبعد للغاية؛ إذ تدار عملية التصويت في آلاف المناطق في الولايات المتحدة.
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