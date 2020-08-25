2020-08-25

ماذا يفعل المصاب بكورونا إذا كان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة؟

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وجهت صحة منطقة مكة المكرمة بعض النصائح للمصابين بفيروس كورونا المستجد في حالة ارتفاع درجة حرارتهم.

وشددت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على ضرورة أخذ قسط من الراحة مع تناول كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف.

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كما أكدت صحة مكة أهمية تناول خافض الحرارة مثل “الباراسيتامول”، أما إذا استمرت درجة الحرارة في الارتفاع فيمكن الاتصال على الرقم 937 للحصول على التوجيه الصحيح.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1175) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (308,654) حالة.

أهمية الخطوات الاستباقية والاحترازات:

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.

تطبيق البروتوكولات الوقائية:

وطالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الجميع بالحرص على توخي الحذر؛ حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى لمن حوله، حاثًّا الجميع عند الشعور بأحد أعراض كورونا على عزل نفسه مباشرة والتوجه إلى أقرب عيادة تطمن، مبينًا أن العلماء يتابعون الجائحة ويراقبون ما إذا كانت هناك موجات أخرى.

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