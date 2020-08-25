محمد بن مسعود - الدمام - لتنسيق جهود الإغاثة بين الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لحماية الأرواح والممتلكات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"، اللتين ضربتا المنطقة، وفقًا لـ"سبوتنيك". وتفصيلاً، يخول قرار الرئيس وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الطوارئ لإنقاذ الأرواح، وحماية الممتلكات، وحماية الصحة، والسلامة العامة. يُشار إلى أن المركز الفيدرالي سيغطي 75 % من تكلفة التعامل مع الكارثة، كما في معظم الحالات الشبيهة. "ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-25 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"، اللتين ضربتا المنطقة، وفقًا لـ"سبوتنيك". وتفصيلاً، يخول قرار الرئيس وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الطوارئ لإنقاذ الأرواح، وحماية الممتلكات، وحماية الصحة، والسلامة العامة. Advertisements يُشار إلى أن المركز الفيدرالي سيغطي 75 % من تكلفة التعامل مع الكارثة، كما في معظم الحالات الشبيهة. 25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 12:04 AM لتنسيق جهود الإغاثة بين الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لحماية الأرواح والممتلكات لتنسيق جهود الإغاثة بين الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لحماية الأرواح والممتلكات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"، اللتين ضربتا المنطقة، وفقًا لـ"سبوتنيك". وتفصيلاً، يخول قرار الرئيس وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الطوارئ لإنقاذ الأرواح، وحماية الممتلكات، وحماية الصحة، والسلامة العامة. يُشار إلى أن المركز الفيدرالي سيغطي 75 % من تكلفة التعامل مع الكارثة، كما في معظم الحالات الشبيهة. ، "ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا" ،

المصدر : الخليج 365

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