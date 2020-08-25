محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 244854 والوفيات 30528 حالة سجلت فرنسا، اليوم الاثنين، 1955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 244854 إصابة. وفي التفاصيل، أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية تسجيل 15 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30528 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية. فرنسا تسجل 1955 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-25 سجلت فرنسا، اليوم الاثنين، 1955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 244854 إصابة. وفي التفاصيل، أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية تسجيل 15 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30528 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية. Advertisements 25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 12:01 AM إجمالي الإصابات بلغ 244854 والوفيات 30528 حالة إجمالي الإصابات بلغ 244854 والوفيات 30528 حالة سجلت فرنسا، اليوم الاثنين، 1955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 244854 إصابة. وفي التفاصيل، أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية تسجيل 15 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30528 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية. ، فرنسا تسجل 1955 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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