محمد بن مسعود - الدمام - اختتم "رفاق السفر" زيارتهم الأولى لمنطقة حائل، والتي جاءت بدعوة من أحد أبناء حائل. واستغرقت زيارة الفريق ثلاثة أيام زار خلالها الفريق مدينة جبة التراثية ومدينة الخطة، ونادي العزيزية للطيران والمعالم السياحية في حائل. وكرّم خالد عبدالعزيز الكعيك أعضاء الفريق شكرًا منه لتلبيتهم طلب الزيارة للمنطقة. وعبّر "الكعيك" عن سعادتهم بزيارة أعضاء "رفاق السفر" لمنطقة حائل، وقال: نثمّن هذه الزيارة، ونعدها تاريخية، للمنطقة والتي تعد ترسيخ علاقات ثقافية وسياحية". وقدّم خالد العمّار رئيس الفريق خالص الشكر والتقدير لـ"الكعيك"ومن تم مقابلتهم من أبناء حائل على روح التعاون التي ظهرت واضحة، وعلى حسن استقبالهم. Advertisements 25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 12:48 AM "رفاق السفر" يختتمون زيارتهم لحائل "رفاق السفر" يختتمون زيارتهم لحائل اختتم "رفاق السفر" زيارتهم الأولى لمنطقة حائل، والتي جاءت بدعوة من أحد أبناء حائل. واستغرقت زيارة الفريق ثلاثة أيام زار خلالها الفريق مدينة جبة التراثية ومدينة الخطة، ونادي العزيزية للطيران والمعالم السياحية في حائل. وكرّم خالد عبدالعزيز الكعيك أعضاء الفريق شكرًا منه لتلبيتهم طلب الزيارة للمنطقة. وعبّر "الكعيك" عن سعادتهم بزيارة أعضاء "رفاق السفر" لمنطقة حائل، وقال: نثمّن هذه الزيارة، ونعدها تاريخية، للمنطقة والتي تعد ترسيخ علاقات ثقافية وسياحية". وقدّم خالد العمّار رئيس الفريق خالص الشكر والتقدير لـ"الكعيك"ومن تم مقابلتهم من أبناء حائل على روح التعاون التي ظهرت واضحة، وعلى حسن استقبالهم. الكلمات المفتاحية ، "رفاق السفر" يختتمون زيارتهم لحائل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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